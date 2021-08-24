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Новости 13:14

Мундепы Москвы и Петербурга запустили новый проект для наблюдения на выборах

фото ЗакС политика Мундепы Москвы и Петербурга запустили новый проект для наблюдения на выборах

Общественные деятели и муниципальные депутаты Москвы и Петербурга запустили новый проект "Наблюдение 2021", который будет следить за ходом выборов в сентябре 2021 года. Один из организаторов движения, муниципальный депутат МО "Гавань" Сергей Кузин рассказал ЗАКС.Ру, что в рамках проекта планируется организовать наблюдение на избирательных округах, где шансы на победу у независимых кандидатов наиболее высоки. 

- Большинство независимых не было допущено до выборов. Кто-то арестован, как Андрей Пивоваров, кому-то пришлось покинуть Россию. Так или иначе, есть люди, которые достойны, и их необходимо поддержать. Есть ряд округов, и есть интрига, где есть возможность у независимых кандидатов победить: будь это выборы в Законодательное собрание или Государственную думу, - отметил Кузин. 

Пока "Наблюдение 2021" планирует сконцентрироваться на работе в Москве и Петербурге. Кузин рассказал, что они намерены привлечь для контроля за ходом голосования несколько сотен человек. Минимальная планка, по оценке депутата - 300 наблюдателей на избирательных участках Петербурга. 

Организаторами движения выступили Кузин, председатель Либертарианской партии России Ярослав Конвэй, депутат МО "Малая Охта" Василий Кунин, депутат МО "Останкинский" Сергей Цукасов (Москва) и экс-депутат МО "Финляндский округ" Светлана Уткина. Проект также поддержали объединения Ассоциация независимых депутатов и "Муниципальная академия". 

"Мы — команда людей, которые видят реальное положение дел в стране и встают на пути ее падения к застою и тоталитаризму. Для этого мы помогаем тем, кто идет на выборы независимыми кандидатами — потому что, как и вы, мы не хотим, чтобы надежда на будущее была уничтожена обманом и силой" - говорится на сайте проекта. 

Ранее, 18 августа Минюст включил общественное движение "Голос"* в список иноагентов без юридического лица якобы из-за пожертвований от гражданина Армении. Движение занималось организацией наблюдения на выборах разных уровнях. Теперь ей запрещено вести политическую деятельность. 

*Минюст включил движение "Голос" в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента

Константин Леньков

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