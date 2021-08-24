           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:31

Милонов хочет запретить российским футбольным клубам покупать легионеров

фото ЗакС политика Милонов хочет запретить российским футбольным клубам покупать легионеров

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов в свете предложения Российского футбольного союза отменить лимит на легионеров сформулировал свою позицию по проблеме. С одной стороны, как ему представляется, лимит повышает конкуренцию среди российских игроков. 

"Лимит мешает тем, кто занимается шоу-бизнесом под видом спорта. Они и выступают за то, чтобы отменить. Но чем больше легионеров, тем меньше шансов для российских спортсменов. Я против того, чтобы спорт превращался в шоу-бизнес и в какую-то фабрику звезд", - рассудил он в интервью "Спорт-экспрессу".

Само явление массового приобретения иностранных игроков, мотивированных чаще всего исключительно большими контрактами, Милонова тоже смущает.

"Я выступаю за тех парней и девчонок, которые во дворах играют. Их будущее будет более значимым, если мы перестанем покупать секонд-хенд", - считает политик.

Исходя из этого, Милонов предпочел бы в принципе запретить клубам покупать легионеров.

Отметим, что в том или ином виде количественное ограничение на иностранных футболистов в составах команд Российской премьер-лиги действует с середины 2000-х годов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости24 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru