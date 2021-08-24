Милонов хочет запретить российским футбольным клубам покупать легионеров

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов в свете предложения Российского футбольного союза отменить лимит на легионеров сформулировал свою позицию по проблеме. С одной стороны, как ему представляется, лимит повышает конкуренцию среди российских игроков.

"Лимит мешает тем, кто занимается шоу-бизнесом под видом спорта. Они и выступают за то, чтобы отменить. Но чем больше легионеров, тем меньше шансов для российских спортсменов. Я против того, чтобы спорт превращался в шоу-бизнес и в какую-то фабрику звезд", - рассудил он в интервью "Спорт-экспрессу".

Само явление массового приобретения иностранных игроков, мотивированных чаще всего исключительно большими контрактами, Милонова тоже смущает.

"Я выступаю за тех парней и девчонок, которые во дворах играют. Их будущее будет более значимым, если мы перестанем покупать секонд-хенд", - считает политик.

Исходя из этого, Милонов предпочел бы в принципе запретить клубам покупать легионеров.

Отметим, что в том или ином виде количественное ограничение на иностранных футболистов в составах команд Российской премьер-лиги действует с середины 2000-х годов.