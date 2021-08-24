Песков о пользе или вреде сменяемости власти в России: Вопрос риторический

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал риторическим вопрос о сменяемости власти, передает "Интерфакс".

В ходе брифинга Пескова спросили, считает ли Владимир Путин и его администрация полезной сменяемость власти или же вредной.

"Это вопрос риторический, и позиция Кремля здесь совершенно не важна", - ответил Песков.

По его словам, это вопрос "выборов и вопрос народного голосования – выборов главы государства, выбора парламента". "А дальше это вопрос волеизъявления", - добавил представитель Кремля.

Также Пескова спросили, как Путин относится к "Единой России". Он ответил, что Путин "долго остается лидером партии", поддерживает ее.

"Относится к ней как к партии власти, которая на протяжении многих лет является инициатором очень важных процессов, которые идут к постепенному улучшению социально-экономических показателей развития нашей страны", - добавил Песков.

По его мнению, "Единая Россия" "далека от популизма, которая не уходит от ответственности за все происходящее, но которая не боится брать на себя ответственность с тем, чтобы решать насущные проблемы".