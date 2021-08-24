Число привитых от коронавируса в Петербурге приближается к 1,5 млн человек

В Петербурге хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса привились уже 1 449 025 горожан, следует из перечня показателей эпидемиологической ситуации на 24 августа. Полный цикл вакцинации закончили 1 351 180 петербуржцев.

По данным Смольного, в Петербурге развернуто 5838 коек для пациентов с коронавирусом, из них заняты 4102. 390 человек с COVID-19 находятся в реанимации, 182 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки госпитализировали 160 заболевших петербуржцев.

Амбулаторно лечение проходят 23 715 человек, бесплатную лекарственную терапию, по данным Смольного, получают на 90 человек больше.