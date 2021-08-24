Центр Чумакова работает над вакциной против коронавирусного штамма "дельта"

Новому штамму коронавируса "дельта", который многие эпидемиологи считают опаснее предыдущего, в ближайшее время будет противостоять новейшая отечественная вакцина. Над ней сейчас трудятся в центре Чумакова.

"Вопрос о доработке не стоит, это немножко неправильно было бы сказать, это (...) вместо предыдущего "альфа"-штамма в этой вакцине будет присутствовать "дельта"-штамм", - произнес на канале "Россия 24" директор учреждения Айдар Ишмухаметов.

По всей видимости, в конечном счете вакцина будет состоять из двух компонентов. Несмотря на то, что речь идет о подготовке "адресного" препарата против новейшего типа вируса, Ишмухаметов призывает россиян не пренебрегать имеющимися разработками.

"Ни в коем случае ждать ничего не надо, надо использовать те вакцины, которые существуют на сегодняшний день, потому что процесс создания новой вакцины займет какое-то время", - посоветовал специалист.

Центр Чумакова ранее изготовил вакцину "КовиВак", пользующуюся значительным спросом.