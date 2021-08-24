В 2021 году СПбГУ стал самым популярным вузом РФ среди иностранных абитуриентов

Летняя приемная кампания в отечественные вузы показала, что самым востребованным из них у зарубежных абитуриентов стал СПбГУ, пишет ТАСС со ссылкой на первого проректора по учебной и методической работе СПбГУ Марину Лаврикову.

Заявления подали около 17 тысяч желающих поступить в главный петербургский вуз, зарегистрированных в странах зарубежья, что на одну тысячу больше, чем годом ранее. В итоге на первый курс документы приняли у примерно 2 тысяч соискателей-иностранцев. Пандемия коронавируса в нынешнем году повлияла на порядок предстоящего обучения.

"Мы будем вести обучение в смешанном формате, который подразумевает, в том числе для иностранных студентов, которые в различным причинам не смогут въехать, что их будут учить удаленно. Мы это уже давно делаем, и никаких глобальных вопросов формат не вызывает. Также мы изначально рекомендовали всем ребятам, которые собирались въехать в РФ, что перед приездом целесообразно пройти вакцинацию в своей стране и приехать уже защищенными, чтобы у нас не испытывать каких-то проблем", - рассказала Лаврикова.

Всего в СПбГУ в 2021 году стремилось поступить около 100 тысяч абитуриентов. Их средний балл ЕГЭ в целом оказался выше 93 баллов. Среди россиян, которым удалось поступить в престижный вуз, свыше 70% составляют граждане, приехавшие из других регионов.