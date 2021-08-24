Жителя Архангельска оштрафовали на 300 тысяч рублей за пропаганду терроризма в интернете

Суд оштрафовал жителя Архангельска на 300 тысяч рублей, признав виновным в пропаганде терроризма из-за опубликованного им видеоролика, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителей архангелогородского управления ФСБ.

В 2019 году мужчина опубликовал на неназванной площадке в интернете видеозапись с выступлением одного из чеченских террористов. В ролике усмотрели нарушение ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание и пропаганда терроризма). Кроме того, на своей странице в соцсетях он писал, что считает правильными идеологию и практику терроризма, а также пропагандировал теракты.

Подсудимый признал вину в ходе следствия и раскаялся.