Путин уволил заместителя Бастрыкина

Президент Владимир Путин подписал опубликованный на официальном портале правовой информации указ, по которому с должности снимается заместитель главы Следственного комитета Ростислав Рассохов.

На своем последнем посту генерал-лейтенант юстиции проработал менее четырех месяцев. До того он был начальником Главного управления по расследованию особо важных дел СК.

Рассохов, в частности, известен тем, что вел расследование по громким делам экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, которого преследуют за экономические преступления. В рамках одного из дел Абызов заплатил государству рекордные 32,5 млрд рублей в качестве компенсации за имущественный ущерб.