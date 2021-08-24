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Новости 16:33

ЦИК подготовит разъяснения по работе признанных иноагентами СМИ и организаций на выборах

фото ЗакС политика ЦИК подготовит разъяснения по работе признанных иноагентами СМИ и организаций на выборах

Центризбирком подготовит разъяснения по работе изданий и наблюдателей от организаций, внесенных Минюстом в реестры иноагентов, об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии.

"Мы в ближайшее время на основании принятого закона и информации от Минюста такие разъяснения [для иноагентов] подготовим и дадим, что будет касаться выборов. Я имею в виду, кто может быть наблюдателем, по СМИ и так далее", - сказала Памфилова. 

Ранее Минюст внес движение в защиту прав избирателей "Голос"* в новообразованный реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Движение стало первым в этом реестре. 20 августа пополнился реестр СМИ-иноагентов: туда внесли "Дождь"**, "Важные истории"** и нескольких журналистов.

Памфилова ранее пообещала, что члены "Голоса"* из-за нового статуса не будут поражены в правах наблюдателей на выборах.

*Внесен в рееестр незарегистрированных общественных объединений, выполяющих функции иноагента

**Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

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