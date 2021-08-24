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Новости 16:46

Глава комитета по внешним связям получил президентскую грамоту

фото ЗакС политика Глава комитета по внешним связям получил президентскую грамоту

В начале заседания петербургского правительства 24 августа губернатор Александр Беглов объявил о новых наградах и благодарностях, которых удостоились его коллеги.

Так, президентская грамота досталась главе комитета по внешним связям Евгению Григорьеву за его, по словам Беглова, "большой вклад в подготовку и реализацию проекта по созданию памятника "Свеча памяти" в Иерусалиме".

В свою очередь, почетную грамоту от самого губернатора получил глава комитета по печати Владимир Рябовол за свои усилия в проведении XVI международного петербургского книжного салона.

Наконец, особой благодарности от Беглова удостоился глава комитета по контролю за имуществом Сергей Муравьев — за эффективную государственную гражданскую службу.

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Упоминаемые персоны
Григорьев Евгений Дмитриевич
Рябовол Владимир Владиславович

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