ЦИК выявил у кандидатов в Госдуму от "Яблока" иностранные финансовые инструменты

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев на заседании 24 августа со ссылкой на информацию из Центробанка сообщил, что у "достаточного количества" кандидатов от "Яблока" есть финансовые иностранные инструменты. Это ограничивает их право избираться в парламент, отметил Булаев. Он поинтересовался у члена ЦИК от "Яблока" с правом совещательного голоса Григория Маркова, что партия намерена делать в этой ситуации.

Представитель "яблочников" заявил, что его организация считает положение закона несправедливым. Он со ссылкой на законодательство напомнил, что при получении государственной должности он должен передать в доверительное управление свои финансовые активы. Так же надо делать в текущей ситуации: при избрании кандидат обязан передать свои иностранные финансовые активы, заявил Марков.

- Само наличие финансовых активов у кандидатов не должно лишать пассивного избирательного права таких кандидатов. <...> Я считаю, что в данном случае лишать пассивного избирательного права членов партии "Яблоко" и иных кандидатов любых других партий в подобных ситуациях нельзя. Нужно информацию об этом донести до избирателя, и избиратель пусть сам принимает решение, - сказал член ЦИК от "Яблока".

Булаев и Марков не уточнили, у кого именно есть финансовые иностранные инструменты.

София Саттарова