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Минюст: "Дождь" получил более 130 тысяч евро от Евросоюза за освещение отношений с Россией

фото ЗакС политика Минюст: "Дождь" получил более 130 тысяч евро от Евросоюза за освещение отношений с Россией

Министерство юстиции заявило, что включило телеканал "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов из-за поступления 130 тысяч евро от Евросоюза, комментарий опубликован на сайте ведомства.

По словам представителей Минюста, они получили от Роскомнадзора сведения о ежеквартальных уведомлениях "Дождя" о получении денег из иностранных источников.

"Так, в рамках заключенного договора ООО Телеканал Дождь получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро", - заявили в Минюсте.

Также, добавили в ведомстве, Росфинмониторинг установил, что "Дождь" получал "опосредованное иностранное финансирование через российские фонды", какие именно — не уточняется.

Отдельно в Минюсте указали, что "Дождь" систематически распространял материалы других СМИ-иноагентов, "получая при этом иностранное финансирование". В числе прочего ведомство не устроили ссылки на проекты "Радио Свобода"*, "Медузу"*, VTimes.io* и другие в течение последнего года. 

В Минюсте считают, что действовали "в пределах своей компетенции и в установленном законом порядке".

20 августа Минюст пополнил реестр СМИ-иноагентов, внеся туда "Дождь"*, "Важные истории"* и ряд журналистов. Пока в реестре 43 пункта, туда попали сотрудники "Проекта"**, "Открытых медиа"*, The Insider*, авторы "Радио Свобода"* и его проектов и другие журналисты, а также правозащитник Лев Пономарев* и активистка Дарья Апахончич*.

Внесение в реестр сильно осложняет работу СМИ, накладывая на них большое количество юридических обязательств, и в ряде случаев уже привело к закрытию изданий. На встрече с СПЧ представитель Минюста дал понять, что попасть в реестр журналист может за подарки от родственников и друзей за рубежом, за участие в международных конкурсах и зарубежные пресс-туры, которые оплачивают организаторы.

*Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ

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