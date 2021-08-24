Центризбирком снял с выборов в Госдуму 8 человек

Центральная избирательная комиссия 24 августа исключила из списков кандидатов в Государственную Думу 8 человек из 3 партий. Трансляция заседания ЦИК шла на сайте комиссии.

Центризбирком исключил из списка партии "Яблоко" трех человек: Любовь Баландину, Екатерину Колесникову и Андрея Шалимова. Они подали соответствующее личное заявление в исполком "Яблоко", сообщил член ЦИК Антон Лопатин. Он пояснил, что партия направила в ЦИК свое решение об удовлетворении заявлений кандидатов.

Из списка "Новых людей" ЦИК исключил четверых кандидатов: Рустама Риянова, Анну Чередниченко, Владимира Цейтлина и Валерия Зайцева. Соответствующее решение в Центризбирком направила партия, сообщила Эльмира Хаймурзина. Она добавила, что ЛДПР просила исключить одного человек из своего списка — Юрия Хрущева. Члены Центризбиркома проголосовали за выведение перечисленных из числа зарегистрированных кандидатов в Госдуму.

София Саттарова