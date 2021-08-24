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Новости 17:23

Терешкова — о своем депутатском будущем: Пока я нужна ярославцам

фото ЗакС политика Терешкова — о своем депутатском будущем: Пока я нужна ярославцам

Единоросс, первая женщина в космосе Валентина Терешкова оценила свои шансы на прохождение в VIII созыв Государственной думы.

"Это будут решать люди. Но пока я нужна ярославцам", - считает законотворец, которую цитирует РИА "Новости".

На грядущих в сентябре выборах 84-летняя Терешкова будет возглавлять территориальную группу единороссов по Ярославской области.

В качестве депутата федерального уровня наиболее громкую известность  она получила прошлогодней инициативой: именно Терешкова предложила коллегам самую скандальную поправку в Конституцию. Согласно принятой впоследствии "поправке Терешковой", четыре президентских срока Владимира Путина будут обнулены, и он снова в 2024 году получит право баллотироваться на высший пост в государстве.

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