Горсуд обязал ТИК №18 повторно рассмотреть регистрацию "яблочницы" Михайловой

Санкт-Петербургский городской суд 24 августа признал незаконным отказ Территориальной избирательной комиссии № 18 повторно принять документы кандидатки в Законодательное собрание от "Яблока" Ксении Михайловой. Судья обязал ТИК рассмотреть вопрос о ее регистрации, сообщил ЗАКС.Ру представитель Михайловой Александр Кобринский.

Он отметил, что комиссия может попробовать оспорить это судебное решение, так как оно не обращено к немедленному исполнению.

- Я думаю, что они повторят ту правовую позицию. Они считают, что Михайлова не является выдвинутым кандидатом, потому что после отказа ей в регистрации съезд партии "Яблока" должен был выдвигать ее повторно. Мы считаем, что это не так. Я думаю, что 18 сентября Михайлову все же зарегистрируют, и она проведет прекрасную предвыборную кампанию в ночь с 18 на 19 сентября, - рассказал Кобринский.

Напомним, ТИК №18 отказал в регистрации Михайловой 31 июля из-за якобы отсутствующей справки об имуществе и доходах ее несовершеннолетнего ребенка, хотя сама кандидатка уверена, что все документы были поданы в полном объеме. Обжаловать отказ в Городском суде не удалось. При попытке зарегистрироваться во второй раз члены комиссии отказались принимать документы Михайловой, сославшись на то, что бумага о ее выдвижении якобы устарела.

Михайлова идет в ЗакС по 3-му одномандатному округу, который в шестом созыве парламента представляет спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Также по этому округу шла сторонница Алексея Навального Ирина Фатьянова. Ее сняли с выборов 27 июля из-за связи с "экстремистской организацией". По округу также выдвинулась дочь спикера Заксобрания Марина Лыбанева. Она решила принять участие в выборах самовыдвиженцем.

Константин Леньков