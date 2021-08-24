В Нижегородской области и Мордовии объявили режим ЧС из-за пожаров в заповеднике

В Нижегородской области и республике Мордовия введен режим межрегиональной чрезвычайной ситуации из-за пожаров на территории заповеника "Заповедная Мордовия", сообщает МЧС.

По данным ведомства, на территории заповедника горят два очага — в северо-западной и северо-восточной частях. В первом случае огонь распространился на площадь 10 гектар, во втором — на 120 гектар, и захватил еще два гектара территории города Первомайска.

Для борьбы с огнем в МЧС решили усилить авиационную группировку. Завтра, 25 августа, в зону прибудут два вертолета и самолета Бе-200ЧС МЧС России.

Территория заповедника загорелась в начале августа в Мордовии, к 20 августа огонь добрался до Нижегородской области. От пожара пострадали здания в поселке Стеклянный, городском округе Первомайск и ЗАТО Саров.