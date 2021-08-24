           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:03

Путин предложил распространить выплату военным в 15 тысяч рублей на правоохранителей и курсантов

фото ЗакС политика Путин предложил распространить выплату военным в 15 тысяч рублей на правоохранителей и курсантов

Президент Владимир Путин в ходе второго этапа съезда "Единой России" заявил, что единовременная выплата военнослужащим в 15 тысяч рублей распространится, в том числе, на сотрудников правоохранительных органов и курсантов военных училищ.

"Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров", - приводит слова Путина РИА "Новости".

Выплаты в 15 тысяч рублей военным Путин пообещал на встрече с единороссами 22 августа. Тогда же он объявил о намерении единовременно выплатить по 10 тысяч рублей пенсионерам: указ об этом Путин подписал 24 августа, выплаты поступят в сентябре.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости24 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru