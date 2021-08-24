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Новости 18:05

ТИК № 62 зарегистрировал на выборах в ЗакС коммуниста-следователя Гудина

фото ЗакС политика ТИК № 62 зарегистрировал на выборах в ЗакС коммуниста-следователя Гудина

Территориальная избирательная комиссия № 62 на заседании 24 августа зарегистрировала как кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга по округу № 22 следователя МВД Ивана Гудина, следует из решения комиссии. Гудина в новый созыв парламента выдвинула партия КПРФ.

Кандидат рассказал ЗАКС.Ру, что новых документов  в комиссию не предоставлял. Все бумаги уже были поданы ранее, но ТИК их отказывалась принимать, отметил Гудин. По его словам, в этот раз за его регистрацию проголосовали единогласно: 

- Отменили свое незаконное решение — суд их обязал отменить. Заново проголосовали, единогласно, [решили] зарегистрировать.

Напомним, ранее ТИК № 62 снял Гудина с выборов из-за неточностей в документе. Глава избиркома Юрий Кашкаров сообщил ЗАКС.Ру, что заявление кандидата написано на имя Санкт-Петербургской избирательной комиссии и в документе речь идёт о выдвижении по многомандатному, а не одномандатному округу. Некоторые члены территориального избиркома указывали на то, что в бумагах совершена техническая опечатка. 

Гудин направил иск в суд об оспаривании решения ТИК. По его словам, комиссия обязана была предоставить ему возможность заменить документ. Санкт-Петербургский городской суд встал на сторону следователя и обязал ТИК зарегистрировать Гудина как кандидата в депутаты. 

София Саттарова

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