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Велопробег "Приморская восьмерка" ограничит движение транспорта в Петербурге 28 августа

фото ЗакС политика Велопробег "Приморская восьмерка" ограничит движение транспорта в Петербурге 28 августа

Из-за велопробега "Приморская восьмерка" будет ограничено движение в Приморском районе Петербурга 28 августа, сообщили в комитете по транспорту.

28 августа будет перекрыто движение: 

  • 08:30–11:30 — по Дибуновской улице от Липовой аллеи до дома 83 по улице Савушкина;
  • 10:30–11:15 — по Дибуновской улице от дома 83 по улице Савушкина, по улице Савушкина от Дибуновской до Планерной улицы, по Планерной на участке от Савушкина до Долгоозерной улицы, по Долгоозерной от Планерной до проспекта Королева, по Долгоозерной в направлении от Королева к Парашютной улице, по Парашютной в направлении от Долгоозерной к улице Маршала Новикова и по Маршала Новикова от Парашютной до Ольховской улицы.

В этих зонах будет запрещена и остановка транспорта. Дополнительно останавливаться запретят с 18:00 27 августа до 12:00 28 августа по Дибуновской улице вдоль дома 83 по улице Савушкина. Подробная схема ограничений есть на сайте Смольного.

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