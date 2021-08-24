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Новости 24 августа, 18:50

"Послал сами знаете куда": В аппарате Титова не увидели причин реагировать на дело тети Гудкова о долгах за аренду

фото ЗакС политика "Послал сами знаете куда": В аппарате Титова не увидели причин реагировать на дело тети Гудкова о долгах за аренду

В аппарате уполномоченного по правам предпринимателей в России Бориса Титова не усмотрели оснований для реагирования в рамках дела тети Дмитрия Гудкова; ответ на свой запрос Гудков опубликовал в Telegram-канале.

Гудков обратился к Титову месяц назад с просьбой вмешаться в дело его тети, Ирины Ермиловой. Напомним, на нее завели дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По версии следствия, она якобы не выплатила департаменту городского имущества Москвы долг за аренду подвала на Таганке в 2015–2017 годах. Гудков рассказывал, что московские власти подняли за него плату, которую Ермилова не осилила, и несколько лет назад стороны разошлись миром.

"С удивлением получил сегодня отписку за подписью главы аппарата Бориса Титова, который "не усмотрел оснований для реализации мер реагирования…". Другими словами, послал меня сами знаете куда", - считает Гудков.

Из ответа следует, что в аппарате не смогли сформировать "объективную позицию о нарушении прав" Ермиловой и о правомерности ее действий из документов, предоставленных Гудковым. По версии аппарата, они не могут вмешиваться в ход расследования, и если политик считает, что права Ермиловой нарушены, ему следует подавать жалобы в прокуратуру и суд. 

Политик напомнил, что Титов когда-то поддерживал пакет поправок в законы о декриминализации гражданско-правовых отношений, чтобы должники — по оплате аренды или квартплаты — не столкнулись с уголовным преследованием. 

"У меня возникает вопрос лично к Борису Титову: с вами была согласована данная позиция, или это "ошибка аппарата", назовём мягко? Если это, действительно, ваша позиция, то зачем тогда существует институт уполномоченного по защите бизнеса от произвола государства?" - задался вопросами Гудков.

В июне Гудков объявил об отъезде из России из-за угроз о продолжении уголовного дела. После этого он заявил, что отказывается от участия в выборах в Госдуму.

 

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