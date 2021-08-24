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Новости 20:05

В Петербурге задержали журналистов и активистов, вышедших поддержать "Дождь"* и свободу слова

фото ЗакС политика В Петербурге задержали журналистов и активистов, вышедших поддержать "Дождь"* и свободу слова

Одиночные пикеты на Невском проспекте в поддержку объявленного иноагентом телеканала "Дождь"* и против преследования инакомыслящих привели к задержаниям. В автозаке оказался редактор студенческого журнала DOXA Виктор Ершов, на углу с Малой Садовой улицей развернувший плакат с надписью "Мне нужна свобода слова, а не пытки и диктатура", и две его единомышленницы.

Активистки молодежного движения "Весна" Екатерина Гончарова (кандидат в мундепы МО "Автово") и Ася Карпина стояли на стороне Казанского собора, один их плакаты был посвящен непосредственно "Дождю"*, а на другом было написано "Помогите, СМИ убивают", передает Telegram-канал движения. Задержанных повезли в 78 отдел полиции.

По словам Гончаровой, им вменили нарушение "антивирусного" постановления петербургского правительства №121, запрещающего проведение массовых мероприятий и даже пикетов.

* Минюст включил 20 августа телеканал "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов

фото: DOXA / Telegram

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