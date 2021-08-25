Петербург ждет облачная и слегка дождливая погода 25 августа

В среду, 25 августа, петербуржцев ожидают кратковременные дожди и бессолнечная погода, проинформировал главный специалист ООО "Центр ФОБОС" Михаил Леус.

Воздух днем прогреется до 15 градусов, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы. На погодные условия существенно повлияет передняя часть циклонического вихря, центр которого "зависнет" над западом Карелии.

"Его стараниями в небе будут проплывать обширные облачные поля, местами проливаясь небольшими дождями. Температура воздуха +14…+16°, по области +12…+17°", - уточнил Леус.

В собственной сводке Гидрометцентра говорится, что существенных осадков в течение дня в городе на Неве не ожидается. В ночное время столбики термометров опускались до осенних показателей - ниже 10 градусов. В пятницу, 27 августа, следует из долгосрочного прогноза, в Петербурге заметно потеплеет (днем до +17), в выходные горожане смогут увидеть солнце, а воздух прогреется до 22 градусов.