Суд отменил решение ЗакСа о досрочном прекращении полномочий члена ГИК Ждановой

Октябрьский районный суд 25 августа продолжил рассмотрение исков Санкт-Петербургской избирательной комиссии и ее члена Марины Ждановой к Законодательному собранию города, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Парламент ранее досрочно прекратил полномочия Ждановой.

Судья сообщила, что ЗакС предоставил проекты постановлений и стенограмму своего заседания со дня, когда освободил секретаря ГИК от полномочий. Представитель Горизбиркома и Ждановой в суде, член ГИК Олег Зацепа, заявил, что с этими документами ситуация еще более проясняется. Он обратил внимание на то, что у проекта об отзыве секретаря нет мотивированного обоснования. В законе прописаны причины для досрочного снятия полномочий с члена избиркома - ни одно из них не наступило, заявил Зацепа.

Представительница ЗакСа Наталья Лыжина считает, что парламент на основании Устава Петербурга может снимать и назначать должностных лиц. В соответствующих решениях никогда не прописывается мотивировка - вопросы обсуждаются депутатами заранее, заявила Лыжина. Судья Елена Николаева попросила ее предоставить доказательства такого обсуждения вопроса по Ждановой. Лыжина на это заявила, что обсуждения проходят за закрытыми дверями и протокол встреч не ведется.

Прокурор решила, что нет доказательств принятия постановления при наличии правовых оснований. Она предложила иски удовлетворить и признать незаконным постановление ЗакСа.

Судья поддержала это предложение и отменила документ парламента. Решение суда направлено к немедленному исполнению.

Напомним, 18 августа ЗакС большинством голосов отозвал из Горизбиркома секретаря комиссии Жданову. Конкретные причины такого решения депутаты не пояснили. При этом закон запрещает без серьезных оснований досрочно прекращать обязанности члена избиркома во время избирательной кампании.

София Саттарова