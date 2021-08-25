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Организаторы концертов взывают к Беглову с просьбой спасти индустрию

фото ЗакС политика Организаторы концертов взывают к Беглову с просьбой спасти индустрию

Представители концертного бизнеса Петербурга, а также общественный уполномоченный по вопросам культурно-массовых мероприятий, обратились к градоначальнику Александру Беглову с призывом спасти отрасль от краха и смягчить "антивирусное" постановление в части проведения концертов.

Организаторы зрелищных мероприятий уведомляют губернатора, что очередной волны запретов они не переживут. Они предлагают разработать единые стандарты безопасности для проведения концертов с тем, чтобы их больше не пришлось отменять.

В ассоциации концертно-театральных и билетных организаций отметили, что деятельность обозначенной сферы бизнеса парализована в течение последних 17 месяцев, потери в выручке колоссальные - свыше 90%.

Беглова призывают не допустить отмены хотя бы таких групп, как "Сплин", The Hatters, Zivert и других, чьи концерты намечены на сентябрь.

"Проведение вышеуказанных концертных мероприятий в установленные сроки в настоящее время является важнейшим условием для продолжения работы концертных организаций, чья отрасль признана президентом РФ наиболее пострадавшей", - следует из письма организаторов концертов.

Днём ранее Смольный смягчил часть "антиковидных" ограничений, разрешив проведение конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 75 человек.

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