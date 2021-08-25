СМИ-иноагентам могут запретить освещать избирательный процесс в России

Средствам массовой информации, признанным в России иностранными агентами, могут запретить освещать избирательный процесс, делится "Эхо Москвы". Ожидается, что соответствующая поправка в законодательство будет одобрена Госдумой непосредственно перед осенними выборами.

Иноагенты, кроме пребывающих в перечне физических лиц, "не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую" выдвижению или избранию кандидатов, а также достижению какого-либо электорального результата, указано в поправке. Более того, иноагентам воспрещается также "участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума".

Буквальная интерпретация данной коррективы не оставит СМИ-иноагентам и шанса на освещение электорального процесса, отмечают опрошенные "Русской службой Би-би-си" эксперты. Подконтрольные властям суды, считают специалисты, законодательные неопределенности будут трактовать не в пользу средств массовой информации. Нарушение закона грозит помеченным соответствующим ярлыком медиа большими штрафами - до 100 тысяч в первый раз, достигая впоследствии 5 млн рублей.

В скором времени Центральная избирательная комиссия должна опубликовать разъяснения по работе СМИ-иноагентов на выборах.

Напомним, что за последние месяцы в перечень иностранных агентов Минюста были включены "Важные истории", "Дождь", The Insider, VTimes, "Первое антикоррупционное СМИ" и "Медуза"*.

Ранее в Кремле заявляли, что включение того или иного СМИ в соответствующий список не курируется аппаратом президента.

*Все перечисленные СМИ признаны в РФ иноагентами