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Телеканал "Санкт-Петербург" может переехать к новой "СКА-арене" или в "Невскую ратушу"

фото ЗакС политика Телеканал "Санкт-Петербург" может переехать к новой "СКА-арене" или в "Невскую ратушу"

В 2022 году ожидается переезд принадлежащего Смольному телеканала "Санкт-Петербург" из помещений телецентра на улице Чапыгина, 6. Об этом в ходе "нулевых чтений" проекта бюджета города на 2022 год сообщил председатель комитета по печати Владимир Рябовол. 

По его словам, в настоящее время в Смольном рассматривают два варианта для новоселья: новая очередь "Невской ратуши" и территория рядом с будущей "СКА-Ареной" на проспекте Юрия Гагарина. 

Рябовол уточнил, что "Национальная медиа группа", владеющая помещениями на Чапыгина, планирует профильную реконструкцию здания телецентра. Глава комитета сообщил ЗАКС.Ру, что переезд ожидается именно в 2022 году, под вопросом остается только конкретный срок: середина или конец года.

Сергей Еремеев

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