           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:29

Комитет по печати попросил добавить денег официальным СМИ Смольного

фото ЗакС политика Комитет по печати попросил добавить денег официальным СМИ Смольного

Более 0,5 млрд рублей в бюджете Петербурга на 2022 год необходимо дополнительно предусмотреть на телеканал "Санкт-Петербург", газету "Петербургский дневник" и ее электронную версию, следует из заявки комитета по печати, озвученной на "нулевых" чтениях.

Согласно предварительной редакции проекта бюджета, телеканалу "Санкт-Петербург" город определил бюджет в 1,052 млрд рублей. Глава комитета по печати Владимир Рябовол заявил депутатам, что дополнительно необходимо еще 555 млн. Он объяснил, что из-за секвестирования бюджета 2021 года в его итоговую редакцию не попали порядка 300 млн, которые изначально предусматривались для телеканала. Эти деньги предложено выделить в следующем, 2022 году.

Еще порядка 200 млн будет необходимо на закупку оборудования, необходимого для переезда "Санкт-Петербурга" на новую площадку, добавил Рябовол. 

На "Петербургский дневник" в проекте бюджета уже заложили 250 млн рублей. Комитет попросил еще 30 млн. 

- Проблема в том, что серьезно вырастают типографские расходы. В 2022 году они примерно на 30% должны подорожать, - объяснил Рябовол. 

Депутат Ирина Иванова заявила, что не на 30%, а на 50%. Парламентарии, по ее словам, сейчас печатают агитматериалы и знают это не понаслышке. 

Еще 368 млн комитет попросил выделить дополнительно на оформление города к праздникам и фестивалям. 

Напомним, совещания по проекту бюджета Петербурга на 2022 год проходят в Мариинском дворце с понедельника, 23 августа.

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости25 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru