КСП обнаружила в деятельности МО "Ульянка" за полтора года нарушений на 86 млн рублей

Петербургская Контрольно-счетная палата подвела итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности МО "Ульянка" в 2020-2021 годах, которая велась под руководством аудитора Юрия Шутова. В общей сложности за отчетный период он и его коллеги обнаружили 130 нарушений на сумму 86 млн рублей. В сообщении КСП отдельно подчеркивается, что за год расходная часть бюджета заметно выросла: если в 2020 году она составила 127,9 млн рублей, то годом спустя уже 160 млн.

К нецелевому расходованию бюджетных средств ревизоры отнесли нарушения, повлекшие за собой ущерб в размере 740 тысяч рублей. 355 тысяч из них потратили на услуги консультанта по правовым аспектам муниципальных закупок, тогда как средства предназначались для контракта с организацией, которая организовывала бы конкурсы и аукционы. 155 "нецелевых" тысяч рублей имеют отношение к муниципальной газете, в которой вместо официальной информации печатали развлекательную и познавательную.

В сфере муниципальных закупок в одном только 2020 году муниципалы из "Ульянки" допустили нарушения на 5,2 млн рублей, что привело к ущербу местному бюджету на сумму 939,5 млн рублей. Сюда относится приемка игрового оборудования в одном из дворов (пластикового вместо металлического, как того требовало техзадание) и санитарная рубка меньшего числа деревьев, чем предписывалось условиями контракта. При заключении контрактов с единственным поставщиком КСП выявила ущерб местному бюджету на 2,7 млн рублей (цены товаров и услуг многократно превышали рыночные).

Наконец, неэффективным ведомство признало расходование 2 млн рублей бюджетных средств. Наиболее характерный пример этого описывается следующим образом: "В 2020 году Местная Администрация приобрела 480 комплектов постельного белья, которые на момент проверки КСП находились на хранении в ВМО и не были вручены жителям". Кроме того, муниципалы оплачивали электричество, не имея договора об электроснабжении.

Как обычно, результаты проверки КСП отправила губернатору, спикеру ЗакСа, прокурору города и в региональное управление налоговой службы.