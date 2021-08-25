Суточный прирост коронавирусных больных в Петербурге подскочил более чем в два раза

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 19 536 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 703 случая инфицирований больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 809, а сумели поправиться 19 654 человека.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 1402 новых больных, в Петербурге – 1385 (на 785 больше, чем накануне), в Подмосковье – 776. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 892 человека, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 30 (накануне – 39).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.