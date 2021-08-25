"Потому что это правильно": Рогозин заверил, что сидящий в СИЗО Сафронов по-прежнему работает в "Роскосмосе"

Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов, пребывающий в СИЗО из-за обвинения в государственной измене, все еще трудоустроен в "Роскосмосе" в качестве помощника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина по информационной политике, о чем он сам заявил в эфире "Эха Москвы".

"Да, он является моим советником. Почему? Ну потому что это, наверное, правильно. Как мне кажется. Когда еще нет решения суда и человек не обвинен уже, собственно говоря, самой судебной властью. До тех пор, пока не будет судебного решения того или другого, он будет продолжать работать советником в "Роскосмосе", - гарантировал Рогозин.

Сафронов более года находится в СИЗО "Лефортово" по обвинению в госизмене. По версии следствия, он якобы передал в 2017 году чешским спецслужбам секретную информацию об обороне и безопасности России. Подробности уголовного дела до сих пор неизвестны.

Не так давно Сафронова перевели в камеру СИЗО "Лефортово" с усиленными мерами безопасности после того, как в "Ведомостях" вышла его колонка о подробностях следствия по его делу.

фото: Иван Сафронов / Facebook