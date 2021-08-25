Комитет по межнациональным отношениям попросил больше средств на ремонт "Дома национальностей"

На ремонт Санкт-Петербургского Дома национальностей в 2022 году недостает 136,6 млн рублей. Эту сумму на "нулевых" чтениях бюджета 25 августа озвучил глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов.

В действующей редакции проекта бюджета-2022 на эту цель определены только 54,1 млн рублей.

Вся дополнительная потребность комитета составила 150,3 млн. Помимо Дома национальностей", Капитанов попросил добавить 2 млн на субсидии социально ориентированным НКО, занимающимся адаптацией мигрантов.

Еще 3,5 млн комитету необходимо на организацию мероприятий, "направленных на включение мигрантов в социальное и культурное пространство российского общества", их адаптацию и повышение роли национально-культурных автономий.

Сергей Еремеев