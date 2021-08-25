Рогозин ввел среди сотрудников "Роскосмоса" обязательную проверку на полиграфе

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, комментируя резонансное дело о госизмене против своего помощника, бывшего журналиста Ивана Сафронова, рассказал, что на фоне этих событий решил ввести дополнительные меры безопасности при приеме на работу в свою организацию. Речь идет об обязательной проверке новых сотрудников на детекторе лжи.

"Все мои друзья знают, что я не интересуюсь светской хроникой и не лезу в чужую частную жизнь, но меня интересует, с кем я разговариваю, с кем общаюсь. Это человек, который преступник, потому что он крадет у страны и у оборонной безопасности? Или он подмахивает какой-нибудь зарубежной разведке? Поэтому для того чтобы минимизировать подобного рода риски, мы ввели такого рода меру", - рассказал он в интервью "Эху Москвы".

Впрочем, и помимо этого, по признанию Рогозина, внутри его госкомпании работает "очень мощное управление безопасности", включающее в себя, в частности, службу внутреннего аудита и департамент охраны государственной тайны.

Напомним, что Иван Сафронов, с июля прошлого года находящийся в СИЗО, остается штатным сотрудником "Роскосмоса". Дело против него засекречено, но известно, что, по версии следствия, экс-журналист "Коммерсанта" якобы передал в 2017 году своему чешскому знакомому секретную информацию об обороне и безопасности РФ.