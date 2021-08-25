Кандидат от "Гражданской платформы" оспорил отказ Горсуда снять Дмитриеву с выборов

Второй апелляционный суд принял жалобу кандидата в депутаты Государственной думы по 217-му округу Дмитрия Румянцева ("Гражданская платформа").

Он не согласен с отказом Горсуда снять с выборов его соперницу Оксану Дмитриеву (Партия Роста) из-за якобы не указанной в ее личной собственности зарубежной недвижимости. Заседание назначено на 27 августа.

Представитель "Гражданской платформы" настаивает на том, что Дмитриева якобы не указала в своей предвыборной декларации доходов и имущества дом в Греции, который принадлежит ее мужу. По мнению истца, заграничная недвижимость должна быть указана в перечне имущества не только члена семьи, но и самой кандидатки.

Дмитриева не раз говорила, что заполняет отчеты в соответствии с существующими требованиями и нареканий к ним за все годы ее депутатства не возникало. Подобные заявления, по ее мнению, - попытка добавить "турбулентности" в избирательный процесс.

Румянцев на сообщение корреспондента ЗАКС.Ру не ответил.

Напомним, 20 августа Городской суд рассмотрел аналогичный иск в суд от другого кандидата в Госдуму по 217-му округу, Вячеслава Соколова (КПРФ). Как и в случае с Румянцевым, суд не стал удовлетворять требования коммуниста.

Константин Леньков