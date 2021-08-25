Комитет по образованию попросил дополнительные средства на лагеря и учебники

На 3,9 млрд рублей попросил увеличить свой бюджет на 2022 год комитет по образованию Петербурга. Об этом его глава Наталия Путиловская сообщила в ходе "нулевых" чтений проекта городской казны 25 августа.

Согласно действующей редакции проекта бюджета-2022, комитету предусмотрены 19,7 млрд рублей. Путиловская попросила увеличить эту сумму на 20%.

В частности, дополнительные 825,25 млн необходимы на обеспечение школ книгами и учебниками. 658,3 млн попросили направить на финансирование выполнения госзадания, из них 241,84 млн - на ремонтные работы в девяти зданиях шести учреждений.

На организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи дополнительно потребовалось 456,5 млн рублей. На эти средства предполагается приобрести 25 857 путевок и сертификатов. В существующей версии редакции проекта бюджета на данную цель определены 1,7 млрд рублей. Это позволит обеспечить путевками и сертификатами 65 204 человека.

Сергей Еремеев