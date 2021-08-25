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В Кремле не считают новый статус "Дождя"* примером выборочного применения закона об иноагентах

фото ЗакС политика В Кремле не считают новый статус "Дождя"* примером выборочного применения закона об иноагентах

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов, касающиеся недавнего резонансного решения Минюста, который признал российский телеканал "Дождь"* СМИ-иноагентом.

"Нет, я не считаю, что это выборочное применение закона. Там были существенные основания для принятия таких решений. Поэтому лучше, если остаются непонятные моменты, все-таки задавать вопросы Минюсту", - приводит слова чиновника РИА "Новости".

По сведениям Пескова, министерство принимало решение, исходя не из одного, а из нескольких "эпизодов".

Между тем, главред канала Тихон Дзядко ранее заверил аудиторию, что его редакция продолжит работу и не будет менять информационнуб политику. 

Накануне в Минюсте заявили, что "Дождь"* получил от Евросоюза более 130 тысяч евро за освещение отношений с РФ. В ответ на это Дзядко заметил, что с тем же успехом можно было бы признать иноагентом, например, ТАСС и "Интерфакс", которые тоже в разные годы, по официальным данным Роскомнадзора, получали финансирование из иностранных источников.

*Минюст включил 20 августа телеканал в список СМИ, выполняющих функцию иноагента.

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