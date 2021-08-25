Заброшенную школу возле "Семимостья" отдали детскому саду для капремонта

На набережной Крюкова канала в Петербурге, у Никольского рынка и так называемого Семимостья, ожидаются работы по капитальному ремонту здания, исполненного в сталинской стилистике, передает строительное издание "Канонер". Ныне никак не используемое, раньше оно вмещало в себя школу № 231, впоследствии переехавшую.

После ремонта здесь будет "хозяйничать" администрация детского сада №11, которой здание передали в оперативное управление минувшей осенью, о чем рассказал первый замглавы Адмиралтейского района Игорь Комаров. Сроков проведения работ он не уточнил.

Проект нетипового четырехэтажного дома 20-22 по набережной Крюкова канала выполнил известный советский архитектор Ной Троцкий, строительство завершилось в 1937 году.