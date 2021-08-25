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Новости 14:08

Театр "Современник" решил снять с показа "оскандалившийся" спектакль "Первый хлеб" с Ахеджаковой

фото ЗакС политика Театр "Современник" решил снять с показа "оскандалившийся" спектакль "Первый хлеб" с Ахеджаковой

Столичный театр "Современник" решил снять с показа спектакль "Первый хлеб" с Лией Ахеджаковой в главной роли. Впервые на сцене он был показан в июле и сразу вызвал недовольство у патриотической организации "Офицеры России", оскорбившейся из-за наличия в нем обсценной лексики и негативного освещения Великой Отечественной войны.

Спектакль исчез с афиш "Современника. В билетных кассах учреждения журналистам Znak.com заявили, что постановка была снята из-за "скандальных отзывов и негативного фона". 

"Офицеры России" пожаловались на "Первый хлеб" в Генпрокуратуру, найдя некоторые его сцены оскорбительными для ветеранов  Великой Отечественной войны. Кроме обсценной лексики, в организации узрели в пьесе "неприкрытую пропаганду однополой любви". 

На жалобу отозвался Следственный комитет, инициировавший проверку спектакля. В итоге "Современник" был вынужден откорректировать монолог в исполнении Ахеджаковой, убрав из него нецензурное содержимое.

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