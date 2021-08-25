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Новости 14:47

Ржаненков выступил на "нулевых" чтениях по бюджету, несмотря на избирательную кампанию

фото ЗакС политика Ржаненков выступил на "нулевых" чтениях по бюджету, несмотря на избирательную кампанию

На "нулевых" чтениях проекта бюджета Петербурга 2022 года 25 августа доклад комитета по социальной политике зачитал его председатель Александр Ржаненков. С 12 августа он зарегистрирован кандидатом в депутаты ЗакСа от "Единой России" по одномандатному округу 2.

Ржаненков сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что находится в отпуске, но не может быть безучастным к обсуждению бюджета.

- Я не занимаюсь рекламой, не выпускаю какие-то агитационные материалы. Считаю, что это не нужно. Если люди знают, то излишне выпускать такого рода агитационные и информационные материалы. Какое будет принято решение, такое будет принято решение, - добавил Ржаненков.

Согласно Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав", зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе "на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации".

Согласно реестру госдолжностей Петербурга, руководители комитетов и районных администраций относятся к государственным служащим.

Сергей Еремеев

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