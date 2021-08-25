"Здесь явно перегибается палка": Миронов выступил за корректировку закона о СМИ-иноагентах

Лидер справедливороссов Сергей Миронов осудил чрезмерно суровое, с его точки зрения, применение к массмедиа законодательства об иноагентах. На эти мысли его навели последние по времени резонансные случаи, имевшие место 20 августа, когда такой статус решением Минюста приобрели сетевое издание "Важные истории"* и телеканал "Дождь"*.

"Это международная практика, это нормально. Но то, что начинают, как я понимаю, на "Дождь"*, там что-то кто-то из Армении... Ребята, ну, что вы дурака валяете? Мне кажется, здесь явно перегибается палка", - цитирует речь политика его пресс-служба.

Миронов выразил пожелание добиваться изменения и смягчения этой части законодательства в следующем созыве Госдумы, но не с самого начала его работы.

Отметим, что за последние полтора месяца реестр СМИ-иноагентов, ныне состоящий из 43 позиций, увеличился вдвое.

*Минюст внес эти медиа в реестр СМИ-иноагентов