В Уфе полиция задержала депутата-навальниста после допроса в СК делу против оппозиционера

В Уфе полицейские задержали бывшего волонтёра штаба Навального*, депутата Русско-Юрмашского сельсовета в Уфимском районе Альберта Гаскарова, оповестила "ОВД-Инфо" его супруга.

Сегодня, 25 августа, утром Гаскаров поехал в региональное управление Следственного комитета на допрос по делу против оппозиционного политика.

После того, как беседа в СК была завершена, депутата задержали: правоохранители хотят поместить его в ИВС на 48 часов до суда.

По предварительной информации, задержание может быть связано с ещё одним уголовным делом - по статье об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК).

*Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.