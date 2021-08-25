С начала пандемии петербургские чиновники насчитали 11,6 млн проведенных ПЦР-исследований

С марта 2020 года, когда в стране и регионах были введены ограничительные меры в связи с началом пандемии коронавируса, на территории Петербурга, по официальным данным, произвели свыше 11,6 млн ПЦР-тестов на наличие в организме COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба профильного вице-губернатора Олега Эргашева.

Отмечается, что в городе продолжают функционировать 59 специализированных лабораторий, из которых 26 существуют на базе города, 18 - частные и 15 - федерального подчинения.

Пресс-служба Эргашева особо выделяет лабораторию при Николаевской больнице - одну из самых крупных, в которую поступает биоматериал из медучреждений пяти районов города.

"Установленное современное оборудование позволяет проводить весь спектр исследований, в том числе на COVID-19 – от постановки диагноза до мониторинга лечения пациентов с коронавирусом и углублённой диспансеризации после перенесенного заболевания", - гласит сообщение.