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Комитет по физкультуре попросил из бюджета Петербурга дополнительные 202 млн на финал Лиги чемпионов

фото ЗакС политика Комитет по физкультуре попросил из бюджета Петербурга дополнительные 202 млн на финал Лиги чемпионов

Петербургский комитет по физической культуре и спорту заявил о дополнительной потребности в 202,1 млн рублей на комплексный план по подготовке и проведению финала футбольной Лиги чемпионов. Об этом говорится в материалах, розданных депутатам ЗакСа во время "нулевых чтений" по проекту бюджета города на 2022 год. 

Кроме того, более 560 млн комитет просит выделить на проведение чемпионата мира по волейболу. Из них 244,9 млн - на комплексный план мероприятий, 183,8 млн - на подготовку Ледового дворца, а 136,2 млн - на подготовку "Сибур-арены". 

Комитет предлагает увеличить субсидии сильнейшим мужским командам Петербурга по футболу, пляжному-футболу, гандболу и водному поло, а также женским по мини-футболу, пляжному футболу, хоккею с шайбой, волейболу и водному поло. 

В целом, доппотребность комитета в 2022 году составила 3,8 млрд рублей. 

Напомним, финал Лиги чемпионов в 2022 году состоится 28 мая на петербургской "Газпром арене". Решение по месту проведения игры УЕФА приняла в сентябре 2019 года. Чемпионат мира по волейболу-2022 пройдёт в 10 российских городах с 26 августа по 11 сентября.

Сергей Еремеев

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