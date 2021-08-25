Суд подтвердил снятие депутата Васильева с выборов в ЗакС

Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил иск депутата Законодательного собрания Андрея Васильева к территориальной избирательной комисси №41, сообщил парламентарий ЗАКС.Ру. Он оспаривал полученный от избиркома отказ в регистрации в качестве кандидата в новый состав ЗакСа по округу №16.

Васильев отказался подробно комментировать отказ суда в удовлетворении иска.

Сейчас он представляет в парламенте "Единую Россию". Праймериз партии перед выбрами 2021 года Васильев проиграл, но пошел по округу самовыдвиженцем. Для этого парламентарию необходимо было собрать подписи избирателей в свою поддержку. ТИК №41 проверил часть автографов и решил, что 497 из них якобы недостоверны. Это переходит порог допустимого брака - избирком снял депутата с выборов.

Сам Васильев уверен, что с подписями все в порядке. Он заявил, что повторная проверка оставила бы 95% брака без подтверждения.

София Саттарова