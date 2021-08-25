Смольный хочет объединить все свои СМИ в одном медиахолдинге

В ходе "нулевых чтений" проекта бюджета Петербурга на 2022 году, которые прошли сегодня в Заксобрании, комитет по печати Смольного заявил о желании объединить все СМИ городского правительства в одном медиахолдинге.

По словам главы комитета Владимира Рябовола, речь также идёт о телеканале "Санкт-Петербург", который ныне занимает офисы на Чапыгина, 6, но, вероятнее всего, уже в 2022 году сменит дислокацию, переехав либо к "СКА-арене", либо в "Невскую ратушу".

Добавим также, что во время "нулевых чтений" петербургского бюджета комитет по печати попросил добавить подведомственных Смольному СМИ денег.