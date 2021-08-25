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Суд в Петербурге оправдал трех бывших полицейских по делу о конфискации алкоголя у кафе

фото ЗакС политика Суд в Петербурге оправдал трех бывших полицейских по делу о конфискации алкоголя у кафе

Куйбышевский районный суд признал невиновными трех экс-полицейских, которых подозревали в нарушении сразу трех статей УК, передает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Преследование силовиков было связано с их действиями осенью 2019 года, когда, по версии СК, они незаконно изъяли запасы алкоголя из кафе "Райский сад" на Лиговском проспекте.

Противозаконность этого действия состояла, по мнению СК, в том, что у кафе имелась необходимая лицензия на реализацию спиртного. Тем не менее, начальник 28 отдела полиции Алексеев позвонил в дежурную часть и, представившись посторонним человеком, пожаловался на нелегальную продажу алкоголя в кафе, после чего получил возможность изъять его, доверив это двум своим подчиненным. Материалы дела также гласили, что полицейскими были сфальсифицированы документы и подписи и привлечены понятые, которые по факту не присутствовали при событиях.

"Суд Рыся и Ельцова оправдал по всем статьям предъявленного обвинения в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, а Алексеева по ч.1 ст.169, ч.1 ст.286 УК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, а по ч.2 ст.292 УК РФ в связи с непричастностью, признав за всеми право на реабилитацию", - говорится в сообщении от пресс-службы судов.

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