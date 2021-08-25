Полиция в Кировской области отсудила у "навальнистов" 183 тысячи рублей за свою работу на митинге

Суд в Кировской области по иску регионального главка полиции обязал двух политических активистов, выходивших на январские несанкционированные протесты в поддержку Алексея Навального, выплатить ведомству 183 тысячи рублей. Во столько силовики оценили свою работу в выходной день, передает издание "7х7".

Первоначально заявители требовали возмещения им 193 тысяч рублей за эксплуатацию служебных автомобилей 23 января и еще 90 тысяч рублей за непосредственный выход правоохранителей в этот день на дежурство. Аргументация представителя истцов на суде звучала оригинально.

"Все службы приезжают на ложный вызов [о минировании], проверяют все по утвержденному алгоритму, находится преступник, ему предъявляют расходы. Это справедливо. Ложный вызов — это незаконно. Здесь тоже самое. Ваши незаконные действия повлекли то, что орган обязан был усилить охрану общественного порядка, выйти", - цитируется его довод.

Ответчики, Вадим Ананьин и Михаил Семенов, будут оспаривать решение суда и намерены дойти вплоть до ЕСПЧ, апеллируя к 31 статье Конституции, которая, будучи законом прямого действия, гарантирует гражданам РФ право собираться мирно и без оружия.

Напомним, что 23 января по всей стране задержали более четырех тысяч граждан, выступивших против преследования Навального.