В школах введут новую должность - советник директора по воспитательной работе

В ходе заседания президиума Государственного совета по вопросам образования севастопольский губернатор Михаил Развожаев известил, что в ближайшее время в российских школах будет введена новая должность - советник директора по воспитательной работе, пишет КП. Первые из них приступят к работе в 1200 учебных заведениях начиная уже с 1 сентября.

Новая обязанность была введена согласно планам развития школ, прописанным в национальном проекте "Образование".

"Министерство просвещения вместе с Российским движением школьников провело конкурсный отбор по разработанным заранее требованиям. Педагоги, психологи, которые захотели стать такими советниками, прошли обучение на базе "Артека" и готовы приступить к этой работе", - уточнил Развозжаев.

Управленец добавил также, что советники директоров по воспитательной работе будут получать доплату в размере 15 тысяч рублей.

Напомним также, ранее прошедшие опрос на портале "ЯКласс" учителя поделились мнением, что российская система образования крайне устарела.