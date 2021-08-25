           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:55

В школах введут новую должность - советник директора по воспитательной работе

фото ЗакС политика В школах введут новую должность - советник директора по воспитательной работе

В ходе заседания президиума Государственного совета по вопросам образования севастопольский губернатор Михаил Развожаев известил, что в ближайшее время в российских школах будет введена новая должность - советник директора по воспитательной работе, пишет КП. Первые из них приступят к работе в 1200 учебных заведениях начиная уже с 1 сентября.

Новая обязанность была введена согласно планам развития школ, прописанным в национальном проекте "Образование".

"Министерство просвещения вместе с Российским движением школьников провело конкурсный отбор по разработанным заранее требованиям. Педагоги, психологи, которые захотели стать такими советниками, прошли обучение на базе "Артека" и готовы приступить к этой работе", - уточнил Развозжаев.

Управленец добавил также, что советники директоров по воспитательной работе будут получать доплату в размере 15 тысяч рублей.

Напомним также, ранее прошедшие опрос на портале "ЯКласс" учителя поделились мнением, что российская система образования крайне устарела.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости25 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru