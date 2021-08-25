Радзиховский - о расширении списка иноагентов: Это бессмысленное свинство российской власти

Политический обозреватель Леонид Радзиховский поделился своим мнением относительно все более частого объявления СМИ и общественных организаций иностранными агентами в России. Явление, которое интенсифицировалось нынешним летом, предстает для него как "тупое, бессмысленное свинство российской власти". Эксперт находит несостоятельными ссылки некоторых чиновников на американское законодательство об иноагентах. Во-первых, отмечает он, иноагентами там выступают официальные лоббисты от других государств, а, во-вторых, Радзиховский не видит причин оглядываться на США по меньшей мере в этом вопросе.

"В России же иностранный агент - это просто любой, кого хотят оскорбить, даже не закрыть, это пока еще не закрытие. Но угрожать, давить, оскорблять, и так далее. Это просто издевательский, хамский, тупой и бессмысленный закон", - рассудил он в интервью каналу ARU.tv.

В качестве одного из контрпримеров он привел производителей российских сериалов, которые считают большой удачей продажу своего творчества на Запад, при этом РФ не спешит подозревать их в "агентурной" деятельности.

"Мистер Тимченко - гражданин республики Финляндия и в недавнем прошлом налоговый резидент Швейцарии: он иностранный агент или не иностранный агент? Зять господина Лаврова, Винокуров, недавно занимался бизнесом в Соединенных Штатах: он иностранный агент или нет? А сам Лавров - иностранный агент или он иностранный министр?", - продолжил Радзиховский свою логику.

По его мнению, если то или иное неугодное СМИ или какая-либо НКО реально нарушает законы, то тогда на них, возможно, стоит подавать в суд - "только нарушает не законы об идиотских агентах, а обычные законы".

"А если они ничего не нарушают - то не оскорбляйте людей, не пытайтесь их запугивать, не надевайте на них всякие дурацкие повязки", - заключил герой интервью.

Напомним, что с середины июля реестр СМИ-иноагентов в России, который ведет Минюст, увеличился вдвое, достигнув 43 позиций.