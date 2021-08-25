Жители Шушар своими силами "оборудовали" пешеходный переход для детей

Проживающие в Шушарах активные граждане, устав ждать от чиновников Смольного помощи в организации безопасного пешеходного перехода на Новгородской улице, попробовали справиться с проблемой собственными силами. Прямо на "зебре", в районе неконтролируемого пешеходного перехода рядом с детским садом, активисты установили большой знак, имитирующий знак ведущихся дорожных работ, и приставили к нему стремянку.

Как говорится в паблике "Шумные Шушары", до сих пор ответы и комитетов приходили неизменно уклончивые.

"Страшно представить насколько бы прохудился бюджет Санкт-Петербурга или миллиардера-застройщика, организуй они необходимую дорожную разметку и 2 знака. Меж тем, активисты Шушар не стали считать деньги, тем более, когда речь идёт о безопасности детей, и теперь жители могут пересекать дорогу по пешеходному переходу, не подвергаясь опасности", - прокомментировали ситуацию протестно настроенные жители.

Отметим, что в течение последнего года шушарцы регулярно создают оригинальные инсталляции и проводят перфомансы, в основном обращающие внимание на проблемы с благоустройством развивающейся территории в Пушкинском районе. Активисты продолжают полагать, что объектов социальной инфраструктуры у них катастрофически мало, что транспортная доступность неудовлетворительная и что проблема несанкционированных свалок остается актуальной.

фото: Шумные Шушары / ВКонтакте