Навальный: Путин решил свой тактический вопрос, не дал отнять у него большинство в ГД

Американская газета New York Times выпустила интервью с российским "политзаключенным номер один" - Алексеем Навальным, в котором его подробно расспросили об условиях существования в покровской ИК-2 и видах на грядущие выборы в Госдуму, до которых по максимуму не допустили оппозиционеров. По факту, заключенный признал неизбежность коллективной победы кандидатов-ставленников от власти.

"Путин решил свой тактический вопрос: не дал нам отнять у него большинство в Госдуме. Тем самым высоко оценив наш потенциал и возможности "Умного голосования". Но для этого ему пришлось полностью изменить политическую систему. Перейти на принципиально другой, гораздо более жесткий уровень авторитаризма. <...> В краткосрочной перспективе он добился своего. В долгосрочной — ударил по стране и гражданам. И они этого не забудут", - рассудил Навальный в "политической" части письменного интервью.

Настаивая на идее "умного голосования", он подчернул, что принципиален в нем только один, самый главный аспект: "избиратели, а не Путин, сделают кандидата депутатом Госдумы".

На условия своего содержания в колонии, которые были причиной его весенней голодовки и последовавшей реакции общества в виде уличных протестов, оппозиционер с некоторых пор не жалуется.

"Благодаря огромному количеству замечательных людей по всему миру, организовавших кампанию за оказание медицинской помощи, — я очень-очень благодарен всем им — ко мне допустили гражданских врачей. Жизнь без риска оказаться в инвалидной коляске из-за отказывающих ног гораздо веселее. А уж когда меня перестали будить по ночам через каждый час, проверяя как склонного к побегу, вообще стало хорошо. Меня и сейчас проверяют, но каждые два часа, и теперь честно стараются не будить", - рассказал Навальный.

Напомним, что в феврале политику заменили условный срок по делу "Ив Роше", возбужденного еще в 2012 году, на реальный, из-за того, что, восстанавливаясь в Германии после тяжелого отравления, он не отмечался у российских силовиков и тем самым не соблюдал правила отбытия условного наказания.